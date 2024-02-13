Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как отмечает эксперт, Кулеба почему-то сказал о Западе, но не о самой Украине, к тому же Южная Корея – это тоже не Запад, и она тоже участвовала в такой же войне. По его мнению, это к вопросу второстепенности экономики, это у нас в мышлении сидит, что Запад должен был и не смог, а о себе не вспоминаем, почему у нас ничего нет.

«Да это же первый вопрос, надо было бы обратить внимание на себя. А почему этого не было? Потому что работал вариант – грабь награбленное. Это то, что все 30 лет было, бессмысленность существования, отсутствие каких-то смыслов, и просто дерибан», - подчеркивает Олег Хомяк.

К тому же, добавляет он, все же знали, что дерибан, но надо было помнить, что, если ты дерибанишь ресурс, он закончится, он ограничен по объему, и вот мы к этой точке пришли. Как оказалось, констатирует эксперт, продерибанили патронный завод, корабли, танки и тому подобное.

«А теперь к вопросу, что как бы Запад слаб. Ну, может быть, и слабый, нам-то что с этого? Это же наши действия», - подытоживает Олег Хомяк.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что каждый, кто еще считает россию хорошей, должен посмотреть интервью путина Такеру Карлсону и убедиться в обратном.

Также Politeka писала о том, что Хомяк прокомментировал ситуацию с ажиотажем вокруг отставки Залужного.