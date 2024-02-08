Во время эфира телемарафона «Единые новости» с участием заместителя председателя Комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсения Пушкаренко обсудили вопросы поддержки Украины странами Балтии.

«После мощного визита Президента Зеленского в Литву, Латвию и Эстонию мы еще раз убедились, что эти страны – самые преданные друзья Украины, которые помогают нам с 2014 года на всех международных площадках. В частности, с Британией и Польшей в Парламентских ассамблеях Совета Европы и ОБСЕ принципиально и последовательно отстаивали отстранение России от работы в международных организациях, позицию ограничения права голоса РФ. Именно эти 5 государств еще до 24 февраля 2022 передали оружие Украине, которая помогла нам выстоять в первые тяжелые недели широкомасштабного вторжения. Кроме того, страны Балтии демонстрируют лидерство в вопросе восстановления Украины: Эстония восстанавливает инфраструктуру на Житомирщине, Латвия – на Черниговщине, Литва – на Киевщине», – рассказал народный депутат.

Арсений Пушкаренко также напомнил, что во время недавнего визита Президента в страны Балтии был подписан ряд важных документов о новых пакетах военной помощи. В частности, в Литве был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством стратегической промышленности Украины и Литовской ассоциацией оборонной и промышленности безопасности.

В Эстонии, которая выступает одним из лидеров работы по привлечению России к ответственности за преступление агрессии и конфискации российских активов для нужд Украины, отдельно обсуждался вопрос наращивания совместного оборонного производства. Официальный Таллинн уже предоставил Украине 17 пакетов военной поддержки, а на днях было объявлено, что в течение 2024-2027 годов Эстония будет направлять ежегодно 0,25% своего ВВП на оборонную поддержку нашего государства. А это в общей сложности – 1,25 миллиарда евро. Отдельного внимания заслуживает и Таллиннский механизм для усиления киберподдержки Украины.





Латвийская часть визита добавила Соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве. Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством по стратегическим отраслям промышленности Украины и Федерацией безопасности и оборонной промышленности Латвии. Документ предусматривает углубление сотрудничества в области обороны и безопасности. Латвия инициирует создание коалиции дронов.

«В целом каждое государство Балтии за последние два года колоссально нас поддержало. Эстония предоставила Украине помощь на 540 миллионов долларов, что составляет 1,26% от ее ВВП. Латвия потратила в поддержку нашей страны 510 миллионов долларов – 1,09% ВВП этой страны. Литва вложила в оборону Украины 0,95% ВВП – это 760 миллионов долларов», - отметил Арсений Пушкаренко. По его мнению, вполне логично, что Президент Зеленский назвал свои визиты в Эстонию, Литву и Латвию - визитами благодарности.