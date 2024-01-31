Политолог Андрей Золотарев заявил, что этими вбросами Залужного попробовали подвести к отставке, дав взамен даже какой-то другой пост, но он не повелся.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Случилось худшее, то, о чем я говорил в конце минувшего года. Игры патриотов стартовали. В кого тут не ткни, каждый же патриот, но в итоге этих игр патриотов чтобы не случилось так, что проиграет Украина. Я бы назвал это, если очень коротко, провокацией отставки», - отмечает Андрей Золотарев.

По его мнению, Залужного подводили к тому, чтобы он сам написал прошение об отставке, мол, ухожу по собственному желанию, а все дело в его возрастающем рейтинге. Попутно гость программы отмечает и тот факт, что президент в интервью дистанцировался от крайне беспредельной мобилизации.

«Это маркер того, что стремятся уйти от каких-то непопулярных решений, действий, которые могли бы повлиять на рейтинг президента. Естественно, в этой ситуации оптимальным является сделать так, чтобы Залужный ушел сам. Но Залужный на эту игру не поддался», - рассуждает Андрей Золотарев.

Тем не менее, отмечает эксперт, вряд ли Залужному предлагали должность посла, может быть, советника президента или в СНБО. В общем, констатирует гость программы, что-то ему предлагали, но он на эти предложения ответил отказом. К тому же, добавляет он, это тоже секрет Полишинеля, но ведь заметно, что на Залужного работает довольно мощная информационная команда.

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