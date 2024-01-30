Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что заседание Совбеза ООН прошло без решения по причинам крушения Ил-76, зато россию там публично выпороли и обвинили в террористических атаках.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я думал, сейчас они будут что-то такое рассказывать в этом ООН, а они рассказали то же, что в пропаганде, то есть дословно, больше ничего. Говорят, Украина знала и сбила самолет со своими собственными пленными. Это все? Это все, что у вас есть? Ни доказательств, ни слов, в смысле вообще ничего. Это все. Это ради этого созывали ООН? После этого украинская сторона, естественно, ответила то же, что отвечает всегда: давайте проведем расследование, нам никто ничего не сообщал, ничего не знаем», - комментирует Михаил Шейтельман.

А получилось так, подчеркивает он, что заместительница генсека ООН Розмари Ди Карло публично выпорола россию на заседании Совбеза ООН. В частности, рассказывает эксперт, она сказала, что ООН не в состоянии проверить данные российских властей, но все это произошло в контексте войны, и вообще в последние недели масштабы интенсивности атак на Украину выросли, это ракетный удары по гражданским районам, гибнут мирные жители.

«ООН удивительным образом почему-то выступила за нас, что, согласитесь, странно после обнимашек и человашек Генсека ООН с лавровым. Генсек ООН с лавровым целовались, обнимались просто по-брежневски, по-коммунистически, но после этого все равно он выступил за нас на заседании», - рассуждает Михаил Шейтельман.

Кроме этого, добавляет политтехнолог, Украина обратилась в Международный Комитет Красного Креста, что вообще сомнительно, поскольку в лице своего белорусского филиала Красный Крест ворует украинских детей.

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