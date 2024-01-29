Тарологиня Елена Бюн сделала расклад таро и сообщила, что эти волнения в Техасе – тревожный звоночек, и в будущем ситуация может быть хуже, если США сделают не тот выбор.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Ходят слухи, что эти выборы могут вообще развалить, расколоть США. И правда ли то, что сейчас готовится план отъединения штатов один от другого? Может ли быть раскол США?

Может, я смотрела. Когда смотрела на Техас, что там происходит, эта ситуация может позже повториться, но уже с новой силой. И тогда есть опасность, что не только Техас, но еще несколько штатов отколются от США. Это правда.

У Америки есть выбор. Либо же сделать очень правильный выбор, выбрать достойного правильного президента, и тогда у них уровень жизни поднимется, ситуация будет не хуже по крайней мере. Либо же идет гражданская война и раскол, рассоединение.

На сегодня что-то поменялось? Может ли быть раскол в обществе? И как сейчас проигрывается Украина? Казалось бы, Техас, и тут уже приплели Украину к этому. Откуда растут ноги в украинском следе в истории с Техасом?

Там две силы причастны к этому, две силы какие-то. Скорее всего кремль и еще какая-то сила.

Это может быть Китай? Это может быть оппозиция внутри?

Оппозиция – да. Однозначно оппозиция. Она намерена и дальше раскачивать ситуацию таким образом. Кремль – тоже да, причастен. Китай – может быть, через кого-то, но напрямую нет, с большой натяжкой, очень с большой натяжкой.

Как повлияет эта ситуация на отношения Украины и США и на военную помощь Украине?

Показывает, что она будет идти. Что-то изготовляется, что-то идет. Они будут давать помощь. И ее не будут афишировать. Могут говорить одно, на самом деле мы что-то получать будем по любому. Пусть это что-то маленькое, но что-то мощное мы получать будем. То есть помощь будет от США.

Как сообщала Politeka, Ланг сообщила, что украинских военных не было на сбитом Ил-76, зато там было российское военное руководство.

Также Politeka писала о том, что Шатилович сообщил, что россия попытается начать новое большое наступление, но у нее не получится.