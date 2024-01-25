Об этом она рассказала на канале «Прогноз».
Упал российские военный самолет Ил-76. Минобороны рф пишет, что на борту находились 65 украинские военнопленных, которые летели на обмен. Они обвинили наши силы в том, что мы сбили этот самолет. Что это за информация?
Сбит этот самолет был с земли. Могут ли украинские военные сбить самолет на территории российской федерации с земли? Сбитие было с земли. Находились ли там наши украинские военнопленные? Нет, там находилось российское руководство, на борту этом.
А почему сейчас говорят, что там были наши пленные? И почему сбили этот самолет россияне? Что происходит?
Я думаю, что это междоусобная война, которая уже давно идет в военном руководстве россии. Им нужно на кого-то перевести стрелки. Но просто они же тупые, ведь сразу будет понятно, что этот самолет сбили с земли. Поэтому стрелки перевести на Украину не удастся, это раз.
Насколько это поразило кремль?
кремль задумался и начал подсчитывать свой потенциал, того, что у них осталось. В кремле очень мало думающих голов, и с каждым днем войны эти думающие головы превращаются в трупы. И в кремле сейчас самая большая нехватка кадров. Проблема кремля – некому заниматься важными вопросами, некому управлять, некому осуществлять руководство.
Вот проблема кремля. А тут военное российское руководство уничтожается, ну, вы видите, только в течении января. На этом самолете тоже было руководство, и были люди, которые управляли какими-то процессами, их просто ликвидировали в силу того, что внутри российской армии идет страшная междоусобица и передел влияния.
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