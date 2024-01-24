Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Всю эту схему с кремлевским спрутом в незаконных оборотах с землей, с недрами, с застройкой, с отмыванием денег в Украине прикроют?

Пока ограничат, пока идет ограничение, пока где-то подвешенное состояние. Позже. Это, я так понимаю, после победы, после войны. Год надо, еще год-полтора надо по этой карте, чтобы конкретно и окончательно закрыть эту тему раз и навсегда.

А почему не бегут ворюги в Европу? Чего боятся в Европе: войны или разоблачения?

Чего они боятся? Они боятся и каких-то провокационных действий, это то, что говорит москва. кремль говорит, что будет вести скрытую войну в Европе, вот этих терактов, гибридной войны. Боятся гибридной войны.

Боятся по этим картам разоблачения их финансов, боятся каких-то стихийных бедствий по этой карте. Много чего боятся, потому что знают, что, допустим, кремль замышляет по отношению к Европе. Нестабильности в Европе, одним словом, они боятся.

Вышла новость, что полисмены больше не будут раздавать повестки и что в городах уже не будут вылавливать мужчин в людных местах для того, чтобы выдать повестку. Правда ли это?

С одной стороны, это решение действительно принято, чтобы они этого не делали. Но все равно где-то это будет проигрываться. Это надо точно знать свои права и обязанности, чтобы четко им отвечать. Очень уж понравилась им эта схема, очень уж, понимаете, прибыльная она для них.

Как сообщала Politeka, Ланг сделала расклад таро и сообщила, что Иран имеет ресурсы для борьбы, но они только на сегодня, а вот у США реальные перспективы решить этот конфликт.

Также Politeka писала о том, что Ланг рассказала, какие изменения произойдут в Киеве в первую неделю февраля.