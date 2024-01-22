Аюрведический терапевт Мария Ланг сообщила, что первая неделя февраля будет сложной, будут происходить неприятные события и ее положение сильно изменится.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

В феврале будет спокойнее или наоборот события будут более бурными?

К сожалению, киевлян я порадовать не смогу. Расклад, который я открыла на Киев на февраль, говорит о том, что киевлян ждет еще очень много испытаний. И эти испытания будут не легкими, особенно это будет касаться населения Киева.

На первой недели февраля люди будут чувствовать себя плохо. Как будто бы будут такие вещи происходить, на которые неприятно смотреть. У нас на многие факты внутри страны неприятно смотреть, особенно когда разворачиваются коррупционные скандалы, когда мы видим, что люди, которые совершали большие преступления касательно нашего государства, касательно военных, не получают расплаты.

Закон в какой-то степени к ним лоялен, и мы видим, как многие уходят от ответа. И на первой неделе в Киеве будет какое-то событие, которое будет крайне не приятное, и видеть все это будет очень не приятно.

На первой неделе и нашей власти придется в чем-то подвинуться. Тут интересная карта, как будто отжим личной территории у нашей власти. Это, конечно же, может быть связано с теми переговорами, которые сейчас идут. Возможно, нашу власть будут в чем-то ущемлять, ущемлять ее интересы. Но мне что-то подсказывает, что речь идет не о военной ситуации, а речь идет именно о личных интересах власти.

Как сообщала Politeka, Атаманова предупредила, что в беларуси готовится мобилизация, но власти боятся, что люди поднимут бунты.

Также Politeka писала о том, что Ланг сделала расклад таро и сообщила, что у США реальные перспективы решить этот конфликт с Ираном.