Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал ситуацию с возможной победой Трампа на президентских выборах в США, который уже получил в Айове 51% поддержки.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал»..

«Я считаю, что этот человек действительно шизофреник. Вы улыбаетесь, а я хочу сказать, что этот человек несет для Америки очень серьезную угрозу. Он фанатик не меньше, чем путин. Поэтому я думаю, что это плохой звоночек, но считаю, что это все еще потеряно», – рассуждает Георгий Биркадзе.

По мнению эксперта, вся эта история закончится все же либо победой Байдена, либо победой какого-нибудь другого кандидата от республиканцев, но не Трампа. По его словам, есть также слухи, что не Байден пойдет на президентские выборы, а Мишель Обама, супруга экс-президента Барака Обамы.

По словам эксперта, на самом деле большинство американцев вполне могли бы ее поддержать, ведь никогда женщина там не становилась президентом, это была бы большая победа, и для Украины это тоже хороший вариант, ведь она нас очень поддерживает.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, какую сумму помощи Украина ожидает от партнеров в 2024 году.

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