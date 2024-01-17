Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что количество стран, прибывших на саммит в Давосе, - это уже положительный сигнал, а дальше мы ждем принятия финансовой помощи Украине.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Прежде всего эксперт отмечает, что на саммит в Давос приехала китайская делегация, что уже очень важно, потому что они постоянно отказывались. Во-вторых, комментирует он, очевидно, что Зеленский хочет собрать за этим столом более 100 стран, пока есть 80, но это государства, которые поддерживают Украину, мир и формулу мира нашего президента.

«Для меня очень важно, что президент выполняет свои обязанности 5+, мы видим это сегодня. Кто бы что ни говорил, мы видим, что действительно происходит. Могу сказать, что я не видел, чтобы кто-то отрабатывал на таком же уровне международную платформу», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

Попутно он отмечает, что Швейцария – это та страна, где сегодня очень много денег, на которые мы рассчитываем, и это важно. В целом, напоминает эксперт, в ближайшее время мы рассчитываем получить 61 миллиард от США, 50 миллиардов на 4 года от ЕС, а также замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов, которые есть на американских и европейских счетах.

«И я уверен также, что, кроме этих 300 миллиардов, будут еще дополнительно 200 миллиардов. Надеюсь, что вместе это будет около 500 миллиардов долларов», - отмечает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что это сейчас украинцы уклоняются от мобилизации, но если россия победит, она всех нас отправит воевать против Европы.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман заявил, что Латвия, Литва и Эстония – это наши постоянные друзья, которые были сами под советской оккупацией.





