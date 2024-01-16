Общественный деятель Павел Себастьянович заявил, что не видит существенных изменений во внутренней политике государства, стратегию нужно изменить, потому что она не направлена на развитие.

Об этом он рассказал в блоге Олеся Дония.

«Я так и остаюсь скептиком и критиком, потому что я не вижу никаких изменений, чтобы происходили во власти. То есть политика, которая была до войны, во время начала войны, продолжается, политика не направлена на развитие, какие-то новые производства, увеличение экономических свобод, верховенства права. Все, что сейчас делает наша власть, это продолжение репрессивного механизма управления экономикой», – утверждает Павел Себастьянович.

По его словам, это касается ключевых направлений внутренней политики Украины: экономический блок, правоохранительная деятельность и то, что сейчас у всех на слуху, мобилизация и руководство армии, в целом военное дело.

В то же время гость программы объясняет, что репрессивная экономика – это не значит, что кого-то расстреливают или постоянно отбирают имущество, это о том, что она не направлена на стимулирование развития, увеличение количества предприятий, рабочих мест. По его мнению, сегодня это скорее такое направление: собирать не с прибылей налоги, а просто из того, что человек существует.

«Сейчас новый документ вышел – Национальная стратегия доходов. Это я впервые вообще слышу, чтобы стратегия была не развития, а доходов. Где написано, что не только с предпринимателей будут взимать какие-то деньги методом блокировок, остановки производства, сейчас с каждого гражданина пытаются просто взыскать. Если у вас на карточке, на счету есть какие-то деньги, вы должны будете доказывать, что это не ваш доход, а это все обложено налогами. Вот к чему идет наша власть», - объясняет Павел Себастьянович.

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