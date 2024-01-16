Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что это сейчас украинцы уклоняются от мобилизации, но если россия победит, она всех нас отправит воевать против Европы.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Мы слышали, как говорил Ким, что нужно воевать 40 миллионам украинцев. Помните? Его крылатая фраза. И я считаю, что нам нужно защищать нашу страну. К сожалению, у нас не была отстроена за все это время профессиональная армия, это правда, у нас не было таких возможностей, поэтому я считаю, что не все должны воевать, но все мужчины должны обязательно защищать свою страну», - рассуждает Георгий Биркадзе.

Как он подчеркивает, так сложилось в жизни, что мужчина должен защищать свою страну так, как это возможно. В частности, рассказывает эксперт, он бы очень хотел поехать воевать, но с его болезнями на передовую не пустят, поэтому он помогает тем, чем может помочь, ведь речь не идет о том, чтобы каждый брал в руки автомат и шел стрелять, нет, есть много другой работы, где ты нужен.

К тому же, напоминает эксперт, россия хочет мобилизовать дополнительно 400-600 тысяч человек, то есть у них это будет около миллиона. По его мнению, дело не в том, что в россии мобилизационный ресурс больше, нет, мы не можем просто на это смотреть, нужно отвечать, а не выезжать за границу, как это сделало уже много мужчин.

«Или мы сдаемся, или мы защищаемся. Третьего нет, предложите. Или мы сдаемся, и я вас уверяю, все пойдут после этого воевать, все, они все пойдут после этого воевать с нашими соседями, с Европой», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Сапьян рассказала, без чего не проходит коммуникация с органами.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе оценил новый договор безопасности с Британией и новую помощь.