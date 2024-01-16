Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что сегодня Украина должна работать над собственным оружием, которое может поражать цели на территории рф, в частности, это места пусков, радары и РЭБы.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Способ – это обнаруживать арсеналы врага, там, где хранятся баллистические ракеты С-300, «Искандер» и пусковые установки, и наносить по ним удары. К примеру, Харьков атакуют из белгорода очень часто, непосредственно из города. Они заезжают в местные промзоны или какие-то предприятия, производства, туда ставят свои С-300 и потом атакуют», - рассказывает Александр Мусиенко.

Попутно он напоминает, что в последнее время мы видим, что украинские силы и дроны часто работают по белгороду, это происходит именно потому, что они ищут и бьют по этим объектам. А между тем россия, констатирует эксперт, подает это так, что бьют по их городу, но дело в том, что именно в городе они ставят С-300, которыми атакуют Харьков.

«Из Крыма атакуют ракетами «Искандер» или другими баллистическими, это все известно, и в идеале по ним наносить… Но здесь есть трудности, потому что враг активно в этот момент применяет свои средства радиоэлектронной борьбы, для дрона создается помеха. Но отсюда есть тоже рецепт: это дроны, способные поражать РЭБы или радары врага», - рассуждает Александр Мусиенко.

По его словам, ситуация была бы проще, если бы мы могли применять те же ракеты HARM по территории россии, по местам запусков, по их радарам, но мы не можем этого делать из-за позиции наших партнеров. Поэтому, констатирует эксперт, нужно ориентироваться на дроны, которые могут поражать радары.

Как сообщала Politeka, Ланг сообщила, что россия уже готовит новое нападение, под прицелом – балтийские страны.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, чем могли сбить российские А-50 и Ил-22.





