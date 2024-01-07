Глава Евросовета, Шарль Мишель, объявил о намерении участвовать в выборах в Европарламент в июле 2024 года, покидая свою текущую должность из-за недопустимости одновременного занимания поста председателя Евросовета и депутата парламента.

По данным из Politico, если страны Евросоюза не успеют выбрать нового кандидата, обязанности главы Евросовета могут временно возложить на премьер-министра Венгрии, Виктора Орбана, в период, когда его страна председательствует в Совете ЕС.

Мишель будет исполнять свои текущие обязанности до присяги в качестве члена Европарламента 16 июля. Он отметил, что имя его преемника может быть объявлено в конце июня или начале июля.

Глава Евросовета будет представлять либеральную бельгийскую партию "Реформаторское движение", которую он возглавлял с 2011 по 2019 год.

Шарль Мишель, 48 лет, родом из Бельгии, стал главой Евросовета в 2019 году, сменяя Дональда Туска. Предварительно он занимал пост премьер-министра Бельгии, став самым молодым руководителем правительства в стране.

Срок полномочий Мишеля истекает в ноябре 2024 года, а выборы в Европарламент запланированы на начало июня. Главу Евросовета назначают на два с половиной года с возможностью продления полномочий на такой же срок.

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