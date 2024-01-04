Политический аналитик Андрей Вигиринский прокомментировал речь путина на Новый год, где он не упомянул войну против Украины, и рассказал, какие прогнозы на основе этого можно сделать на 2024 год.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Базисом для того, чтобы прогнозировать, никогда нельзя брать речь на Новый год, это ошибочный методологический подход. Потому что Новый год – это фактически перелистывание предыдущего рубежа, никто в своих речах не подводит итоги того, как выполнил предыдущую речь, исполнилось ли то, что обещалось в прошлом году. Нет такой практики», – отмечает Андрей Вигиринский.

К тому же, добавляет он, эти авансы на будущее в новогодних речах скорее находятся в плоскости желаемого, а не действительного, а все тенденции, на основе которых можно прогнозировать, все равно допускают определенные изменения. В частности, напоминает эксперт, в прошлом году в новогодней речи мы слышали, что будет успешная наступательная операция, дальнейшая деоккупация, усиление позиций и т.д., но, подводя итоги, никто не скажет, что прогнозировали плохо.

«И каждый лидер любой страны говорит, что этот год был сложным, следующий будет легче. Это типичная даже бытовая оговорка, формирующая для тебя оптимистический образ будущего. Поэтому я ко всем этим тезисам, новогодним поздравлениям отношусь спокойно. Если мы говорим о путине, то это как история о том, с какой ноги он начал ход навстречу Трампу, с какой ноги навстречу Байдену, и поиск символов в этом», - объясняет Андрей Вигиринский.

По словам эксперта, суть речи путина как лидеры страны-агрессора в том, что он свое население не настраивает на то, что для них война является чем-то таким, что пошатнет их социальное бытие. То есть, констатирует он, путин говорит, что россия, фактически империя, может позволить себе проводить «военные операции» на другой, иностранной территории.

Как сообщала Politeka, Кулик заявил, что мы в этой войне не добились еще кульминации.

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