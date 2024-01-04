Политтехнолог Олег Постернак объяснил, что о контрнаступлении ВСУ мы говорили весь 2023 год не просто так, очевидно, это большая подготовка к тому, что будет происходить в 2024 году.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

По мнению эксперта, 2023 год был годом сжатой внутренней политики, когда сперва мы вытеснили политику из общественного обсуждения жизни, а затем это привело к тайфуну. Попутно он вспоминает о том, что все начали говорить о каких-то недоразумениях между Офисом президента и главнокомандующим, насколько перегретым было инфопространство относительно контрнаступления, а потом начались объективные обсуждения.

«Я также об этом думал, о перегреве, о контрнаступлении, но, мне кажется, тогда нужно было это делать. Потому что на фоне повышения общественного внимания, резонанса не только в Украине, а прежде всего за ее пределами относительно успешного контрнаступления, многие страны быстро включились в этот процесс, ведь все хотели быть с победителями. Может, тогда так и нужно было для быстрой консолидации, быстрой передачи вооружения, вот именно такую политику вести? Может, это не было ошибкой?», - рассуждает Алексей Буряченко.

По словам гостя программы, в этом вопросе он доверяет мнению немецкого издания Die Welt, один из военных аналитиков метко, четко сформулировал один важный тезис, на который не обратили внимания внутри Украины многие эксперты. Как рассказывает эксперт, речь идет о том, что Украина не использовала большинство всего того, что получила в 2023 году от разных стран, то есть это уже планируют использовать в стратегии 2024 вместе с F-16.

«Перегрев контрнаступления в 2023 году – это скорее всего была продуманная ИПСО, которая шла параллельно с определенными действиями на фронте в виде мобильных групп, например, которые на южном участке наступали», - убежден Олег Постернак.

Как сообщала Politeka, Gaya сообщила, что на Украине было давнее проклятие, но в этом году оно заканчивается, и мы будем переживать большой расцвет.

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