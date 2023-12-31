В январе столица будет иметь нераспределенные остатки, с помощью которых увеличат муниципальную программу «Защитник».

Киев в течение 2023 года потратил на поддержку военных, а также их семей и семей павших воинов, 8 миллиардов гривен. В то время как начинали год с 500 тысяч гривен, предусмотренных на финансирование оборонной сферы. В этом году в бюджет Киева-2024 заложили миллиард гривен. Кроме того, в следующем году столица продолжит направлять дополнительные средства на армию, как это было в 2023 году. Об этом рассказала Первая заместитель председателя Постоянной комиссии КМР по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности, депутат Киевсовета от фракции «ЕС» Людмила Ковалевская.

Людмила Ковалевская. Фото: Борис Корпусенко

«Сейчас очень много хайпа поднимается вокруг расходов на военную сферу (в бюджете Киева на 2024 год — ред.) Хочу объяснить, что в прошлом года Киев потратил 8 миллиардов гривен на поддержку как ВСУ, так и их семей и семей погибших. В то время как начинали 2023 год мы с 500 тысяч гривен, которые были заложены на финансирование военной сферы. В этом году мы заложили в программу миллиард гривен.

Сейчас говорят, что это 1% бюджета, но не понимают, что, например, уже в январе у нас будут нераспределенные остатки, с помощью которых мы увеличим муниципальную программу «Защитник», — пояснила депутат.

Людмила Ковалевская подчеркнула, что за 2023 год ни одна киевская военная часть, обратившаяся за помощью к столичным властям, не получила отказа.

Что касается помощи киевлянам, несут службу в воинских частях, зарегистрированных в других городах, то этот вопрос должен быть урегулирован на уровне государства.

«Мы несколько раз обращались в Верховную Раду и Кабинет министров Украины с просьбой предоставить нам возможность помогать частям, зарегистрированным в других городах, потому что наши киевляне служат по всей Украине. Но, к сожалению, нам такую ​​возможность не дают.





Кроме того, мы предлагали создать в Киеве коммунальное предприятие по производству FPV-дронов. Мы могли бы производить их быстро, эффективно и в больших количествах. Но на сегодня законодательством не предусмотрено, что мы можем тратить средства на оборону и на оборонные проекты. Мы просили изменить это и предоставить нам такую ​​возможность, но как видите, решения так и не было», — говорит Людмила Ковалевская.

В то же время, в бюджете Киева на 2024 год предусмотрели новый вид помощи для военных — единовременная материальная выплата для мобилизованных в размере 30 тысяч гривен. Она начнет действовать с января. Она предусмотрена для всех киевлян, которые будут мобилизоваться через военкоматы, независимо от того, в какой части они будут нести службу.

Для получения выплаты достаточно будет подать заявку в ТЦК. Деньги поступят на банковскую карту.

«Мы голосовали именно за то, чтобы выделить эти деньги, потому что это действительно важно. Это возможность для каждого военного купить дополнительный комплект формы, обеспечения, которое предусмотрено центральным бюджетом, в нынешних условиях недостаточно», — отметила Людмила Ковалевская.

На вопрос, сколько в общей сложности средств предусмотрено на военную сферу в бюджете Киева на 2024 год, депутат пояснила, что кроме миллиарда гривен на программу «Защитник», выделили еще не менее трех миллиардов гривен для военных на остальные направления, которыми занимаются Департамент соцполитики КГГА, Департамент жилищного обеспечения и другие.

«И эти суммы, как и в этом году, мы будем постоянно увеличивать. Например, в 2023 году мы выделяли дополнительное финансирование на ВСУ примерно раз в полтора месяца. Будем смотреть, как наполняется бюджет, где можно сэкономить, чтобы направить дополнительные средства на оборону. Потому что самое важное сегодня направление — это поддержка наших Защитников и Защитниц», — подытожила Ковалевская.

Депутат также объяснила, почему значительную часть средств решили направить на транспортную и жилищно-коммунальную инфраструктуру.

«Я как экономист понимаю, что такие большие дотации на транспортную и жилищно-коммунальную инфраструктуру, которые мы вынуждены давать в бюджете, не идут на пользу. Потому что мы тратим эти средства, мы не можем модернизировать транспорт или жилищно-хозяйственные системы, но с другой стороны я понимаю, что сейчас нет возможности поднимать цену на транспорт, потому что людям нечем платить. Поэтому эти расходы, хоть и не положительные, но они нужны», — сказала Людмила Ковалевская.

В то же время столице удалось сохранить городские надбавки для медработников и педагогов.

14 декабря депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2024 год. Основным направлением финансирования является традиционно сфера образования — на нее было выделено более 27,2 млрд грн, что составляет более 32% расходов городского бюджета.





