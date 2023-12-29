Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины Евгения Черняка, подозреваемого в финансировании вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает прессслужба СБУ.

По данным следствия, несмотря на полномасштабное вторжение, его компании продолжили вести бизнес со страной-агрессором.

Установлено, что в течение 2022 года только в виде уплаты налогов и сборов подчиненные ему предприятия перечислили в бюджет России около 6 млрд в гривневом эквиваленте.

Задокументировано, что предприятия фигуранта, расположенные на территории четырех стран Центральной Азии и Южного Кавказа, закупали у России промышленные объемы спирта и другую сопутствующую продукцию.

В ходе обысков в офисных помещениях холдинга в Украине обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении Черняку и еще 6 топ-менеджерам его компаний по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос о наложении ареста на их личное и корпоративное имущество для передачи в управление АРМА.

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.