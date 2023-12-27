Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что США – демократическая страна, где невозможно просто так спрогнозировать, кто победит на выборах, но нам, конечно, выгоден именно Байден.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«США на то и в США, что сегодня никто не знает, кто там будет президентом. Это потому и США, это демократия. Хочу привести пример, читал, что в Швейцарии сменили уже около 20 президентов, а в одной стране 25 лет один президент, вот, пожалуйста», - отмечает Георгий Биркадзе.

По словам эксперта, он сам и все, кого он знает здесь, в Украине, или в США, поддерживают 100% Байдена на выборах, потому что он действительно поддерживает наше государство в войне с россией. Насчет Трампа, констатирует он, этого сказать никак нельзя, он говорит о том, что мы должны отдать свои территории оккупантам.

«Я считаю, что тот, кто такое предлагает – это враг нашей страны. Если он хочет что-то отдать, то пусть отдаст Аляску, я посмотрю на это, как американцы на это будут реагировать. Потому, пожалуйста. Не нужно нам говорить, что и как делать, не нужно нас учить, как воевать, сидите где-то за 10-12 тысяч километров от Херсона или Донецка и рассказывать нам, как нужно брать оружие и воевать. Вы нам оружие дайте, мы сами разберемся здесь», – объясняет Георгий Биркадзе.

К тому же, добавляет эксперт, нам обязательно нужна помощь от США, чтобы ее одобрили, и он убежден, что одобрят, а мы одержим победу над россией, чего ждут все украинцы. С другой стороны, считает он, нам также нужно работать над государством и многое в нем менять.

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