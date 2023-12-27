Пока украинцы по гривне собирают на дроны, чиновники спешат ворвать кусок лакомого бюджетного пирога, наградив себя шикарными премиями на Новый год.

Об этом пишут на странице Семиполки в сети Фейсбук. Так украинка Анастасия Василенко привела пример того, какие средства госслужащие Калитянского поселкового совета объединенной территориальной громады под руководством Сергея Рудницкого решили положить в карман в это время.

"Любые друзья, как любит писать Александр Малешко, получив информацию о заработных платах ТОП чиновников Калитянского поселкового совета за 2022 и 2023 год, довожу информацию до вашего сведения. Возглавили ТОП чиновников работницы юридического отдела: ДЕРЕВИНСКАЯ О.В., которая обошлась бюджету нашей общины в апреле 2023 года почти 60 000 грн. июле 2023 года более 100000 грн!!!! Что интересно, в апреле квартальная премия в размере 21124 грн. заработана во время больничного!

ГОПКАЛО О.В., обошлась обществу в апреле 2023 года почти в 60 000 грн (43347+22%), в июне, июле и октябре получила различные виды премий: квартальные и к празднику в среднем по 12 000. Также в течение 2022 года работала в исполкоме по ЦПИ, и обошлась общине примерно в 340 000 грн. получая ежемесячное вознаграждение от 20 000 до 58 800 грн.

Среди работников стабильно получающих различные виды премий в увеличенных размерах: Кореневич Ю.А. Бобошко С.А. Костюченко Т.М. Гайова А.С. Кудин Л.В. Полях Г.И.

Проанализировав все премии и надбавки всех без исключений работников, можно сделать выводы, что чем лучше ты отзываешься о ЦАРЕ, тем большую премию получишь.

В то же время у самого ЦАРЯ, судя по начислениям, дела обстоят совершенно непонятно... Зарплата выбирается заранее... уверен в своей должности. Но ввиду небольшой заработной платы можно сделать выводы, что подчиненные делятся…ведь выделенный бензин в год, по словам и.о., закончился еще в октябре. Не так ли? Как вы считаете это справедливые зарплаты в военное время?, - задает риторический вопрос женщина.

В комментариях украинцы задаются справедливым вопросом, почему чиновники могут себе позволить так хорошо заботиться о себе, а учителя не получили ни копейки за уроки замены.

"Калитянская школа является одним из крупнейших "налогоплательщиков", извините за русизм, но с первого сентября учителя не получили не копейки за уроки замены. Абсурд нашей общины-"налогоплательщик" оплачивает премии работников Калитянского поселкового совета, а сам работает за спасибо", – пытаются выяснить комментаторы.

"Вот просто представьте себе. Учителям предложили взять отпуск за свой счет чтобы хватило средств на оплату его труда и всех начислений. С 2015 года не было ни одного случая, чтобы работник поселкового совета ушел в отпуск за свой счет для того, чтобы ему хватило средств для оплаты его труда. Так за что наши люди жизнь отдают? Мы идем в европейский союз или в феодальное рабство?", – возмущаются люди.

Некоторые вообще не подбирают слова, но не могут понять, когда чиновники уже наедятся.

"Когда же они нажрутся!! Все мало и мало !Придет время и получат по 2 метра! Будет вам Закарпатье терпение лопнет!!!", – возмущается жительница.

Следует вспомнить, что председатель Калитянского поселкового совета Сергей Рудницкий уже попадал в скандалобъявив войну директору опорного лицея городка Антонине Шпак.

Чиновник всеми силами пытается выжить от должности педагога с огромным опытом. Говорят, что чиновник планирует устроить на эту должность свою любовницу, чтобы беззаботно проводить безумные тендеры и никому ничего не объяснять.

Поэтому чиновник долгое время давит на директора лицея, заваливает ее надуманными выговорами и требует увольнения. Несмотря на это у Антонины Скворцов хватает сил и терпения не только противиться местному царьку, но и заботиться о детях.