Доктор филологических наук Ирина Фарион рассказала, что против нее возбудили уголовные дела и в москве, и здесь, в Украине.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

«Фарион за свое слово, что имеет? Увольнение с работы. Нормально? Если бы я жила во времена Шевченко, я бы отправилась на полуостров Мангишлак, это же понятно. Если бы я жила в 1930-е годы, меня бы сдали НКВДистам, меня расстреляли бы», - отмечает Ирина Фарион.

Кроме того, добавляет гостья программы, в москве против нее возбуждено 2 уголовных дела, а СБУ открыла 4, по 4 статьям. По ее словам, допроса еще не было, но он с радостью даст служащим мастер-класс по украинскому языку.

«Что такое Служба безопасности? Служба. Что они должны делать? Служить. Чему они служат? Безопасности своей земли. Что такое служба в армии? Служить для защиты своей земли. Что такое служба Божья? Служить Богу. Основные концепты христианства: любовь и правда», – рассуждает Ирина Фарион.

Что касается людей, утверждает она, то, чтобы им служить, они сначала должны научиться любить, быть ответственными и смотреть, за кого они голосуют, а не избирать в парламент Шуфрича, Киву и Медвидчука. Теперь, подчеркивает гостья программы, пришла расплата за это.

Как сообщала Politeka, Гладких пояснил, что мобилизация – это не обязательно Авдеевка, у ВСУ много работы, и нужно понимать, что Украину защищают не абстрактные воины, а мы сами.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал заявление министра финансов Марченко о том, что украинцам придется снизить уровень потребления ради победы.





