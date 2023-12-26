Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что ситуация с киевским метро не была неожиданной, поскольку им никто не занимался, коррупционеры выводили деньги в офшоры.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как подчеркивает эксперт, каждый из нас хочет жить в городе, где будет чистый воздух и все комфортные условия, а не огромные пробки, в которых, например, киевляне стоят каждый день. По его словам, возникает вопрос, почему так происходит, почему нет подземных паркингов и т.п., а ответ состоит в том, что местные власти не занимаются благоустройством города.

«Мы видим, что произошло с метро. Я не удивлен, я этого ожидал. Я вам скажу больше: то, что сейчас покажут и о чем будут говорить, очень мало от того, что действительно происходит в метро. Если привести европейских специалистов и исследовать метро, я могу сказать, что метро нужно будет закрывать вообще», – утверждает Георгий Биркадзе.

К тому же, добавляет эксперт, все эти годы местные власти вкладывали сумасшедшие деньги в метро, но на самом деле их просто выводили в офшоры и все. По его мнению, с этими людьми давно пора разобраться, потому что в столице процветает коррупция.

«Я считаю, что любой человек, какую бы он ни имел фамилию, Зеленский, Кличко, Биркадзе, Якубин или другую, если это человек коррупционер, то он должен быть за решеткой», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, придется ли украинцам придется уровень потребления ради победы.

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