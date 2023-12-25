Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал расследование The Wall Street Journal о том, что самолет пригожина взорвали по приказу патрушева и с согласия путина.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«После того, как пригожин стал грубить путину, путин стал игнорировать пригожина и больше стал прислушиваться ко мнению патрушева. То есть вот эти пауки в банки наконец-то перессорились. Именно в связи с этим в начале июня бойцам ЧВК «вагнер» было приказано заключить контракт с Минобороны, что означало легализацию, и тогда взбунтовался пригожин. И патрушев увидел возможность навсегда избавиться от пригожина во время мятежа. путин сбежал из страны и сидел в загородной резиденции, а страной управлял патрушев», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Тим не менее, констатирует эксперт, патрушев тоже не справился с тем, чтобы остановить пригожина, это правда, он обращался к руководству Казахстана и беларуси, и в результате лукашенко стал посредником. По словам политтехнолога, он всегда говорил, что лукашенко действительно способен договориться, и вот именно он спас путинский режим, к сожалению.

А дальше, рассказывает он, пригожину разрешили по прежнему работать в Африке и в россии, но в то же время патрушев в начале августа отдал приказ своему помощнику преступить к разработке операции по устранению главаря «вагнер», а путин не стал возражать. Как объясняет эксперт, теперь благодаря The Wall Street Journal весь мир узнал, что российское руководство взрывает пасажирские самолеты, а это достаточно повлияет на многие процессы.

«Это мы знали, кто правит россией, но американцы, может быть, не все еще, может быть, сомневались. В россии убивают людей в гражданских самолетах. Последний раз такое делал Пабло Эскабаро, с ним не вели переговоров, его застрелили агенты ЦРУ», - отмечает Михаил Шейтельман.

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