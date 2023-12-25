Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Он не до конца объяснил. Если мы не будем покупать машины, квартиры, телефоны, как он говорит, это не правильно. Он не договорил, он имел в виду, что нужно вкладывать деньги в ценные бумаги, граждане должны покупать ценные бумаги», - утверждает Георгий Биркадзе.

Как объясняет эксперт, оттого, что мы сегодня будем покупать квадратные метры, машины и телефоны, экономике будет однозначно только плюс, поэтому, очевидно, Марченко говорил не об этом. Вместо этого, констатирует он, деньги нужно вкладывать в ценные бумаги, то есть либо министр некорректно объяснил, либо об этом некорректно написали.

«Как экономист хочу сказать: чем больше вы будете тратить на телефоны, квартиры, машины, тем лучше мы сделаем», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

Попутно эксперт упоминает и о кредитах 5-7-9%, что очень выгодно, ведь можно взять машину, заплатив одну половину суммы, а другую – в кредит под 1,5% годовых. Кроме этого, добавляет он, много денег, грантов получают наши аграрии, поэтому можно сказать, что правительство делает большие дела. Да, констатирует эксперт, есть и слабые или коррумпированные министры, но будем надеяться, что следующее правительство будет более профессиональным.

Как сообщала Politeka, Карасев объяснил, что империи не всегда распадаются, на самом деле они могут возникать в другой форме и вести протоимперскую или проимперскую политику.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, что сегодня мы видим, что украинская экономика работает, инфляция падает, а ВВП растет.