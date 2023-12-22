Государственной службой финансового мониторинга Украины в условиях военного времени принимаются усиленные меры практического и организационного характера борьбы с агрессором.

По состоянию на 22 декабря Госфинмониторингом была проведена успешная мера по борьбе с агрессором. Благодаря работе сотрудников Госфинмоиниторинга было заблокировано 12,2 млрд гривен.

Также был арестован арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.



Благодаря Госфинмониторингу агрессора лишили статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга:



