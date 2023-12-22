По состоянию на 22 декабря Госфинмониторингом была проведена успешная мера по борьбе с агрессором. Благодаря работе сотрудников Госфинмоиниторинга было заблокировано 12,2 млрд гривен.
Благодаря Госфинмониторингу агрессора лишили статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.
После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.
Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.
С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: