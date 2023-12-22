Состоялось шестнадцатое заседание заседания Совета по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения

21 декабря 2023 года в Государственной службе финансового мониторинга Украины, в формате видеоконференции, состоялось шестнадцатое заседание Совета по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Совет).

Участие в заседании приняли представители основных профильных государственных, правоохранительных и судебных органов, задействованных в системе борьбы с отмыванием преступных доходов.

На заседании Совета обсуждены результаты международных мероприятий глобальной системы ПИК/ФТ и усовершенствование антилегализационного законодательства на пути евроинтеграции Украины.

В то же время субъекты государственного финансового мониторинга проинформировали присутствующих о результатах осуществления ими надзора за субъектами первичного финансового мониторинга в сфере НДП/ФТ с учетом риск-ориентированного подхода.

Кроме того, на заседании обсуждены усовершенствования механизма оперативного обмена информацией между заинтересованными государственными органами о фактических передачах товаров военного назначения и двойного использования (отказ в разрешительных документах, отсутствие в контрольных списках и т.п.) и результаты работы по выявлению признаков (фактов) риска международной передачи товаров военного назначение и двойное использование (других товаров) в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.

Также, на заседании рассмотрены предложения по обновлению персонального состава Совета и вопросу оптимизации рабочих групп созданных при Совете.

По результатам заседания составлен протокол, который будет доказан для учета в работе всем членам Совета, а также размещен на официальном вебсайте Госфинмониторинга в разделе «Координация»/«Совет»/«Материалы заседаний».