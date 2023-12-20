Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал заявление генерала ВСУ Гаврилюка о том, что за неимением артиллерийских снарядов мы будем больше акцентировать на дронах, и рассказал, насколько это эффективно.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Вообще мы наблюдаем трансформацию. Я недавно делал презентацию для наших иностранных коллег, французских, британских, о том, как дроны становятся отдельным родом войск», - отмечает Александр Мусиенко.

По случаю он замечает, что вообще дрон – это не новая боевая единица, далеко не новая, ее применение тем или иным способом было и в 90-х годах, и в середине 2000-х, просто в зависимости от типа дронов. И многие говорили, добавляет эксперт, что дрон не может решать все же задачи, которые может решать артиллерия, минометы и т.д.

Тем не менее, констатирует он, Украина как раз показала пример того, как можно применять разные типы дронов, каким образом можно создать фактически объединенную координационную сеть управления боем, которая у нас есть сегодня, которую нам помогли разработать и иностранные партнеры.

«То есть сегодня можно четко констатировать, что дроновые войска в Украине появились. Это очень важно, это хорошо, но следует понимать, что любая система вооружения или вид вооружения не может постоянно доминировать и быть эффективным на поле боя. Почему? Потому что враг постоянно пытается или искать способы защиты от этих дронов, или разрабатывать собственные проекты, которые дают ему возможности, и мы это увидели», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Яли рассказал, пойдет ли Китай на большее сотрудничество с россией.

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