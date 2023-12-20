Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что Украина должна отвечать требованиям западных партнеров, чтобы получать помощь, и нам есть еще где проводить реформы.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, если хотим, чтобы нам предоставляли деньги, обязательно нужно менять нашу страну к лучшему и прислушиваться к рекомендациям наших партнеров. Как он объясняет, когда ты приходишь и просишь 100 тысяч, это одна ситуация, а когда это уже 50 миллиардов, то совсем другая и нужно понимать, что необходимо сделать, чтобы получить эти средства.

«Чтобы вы понимали, наши потери по бюджету только от табака 25 миллиардов гривен. Люди, вы понимаете, что мы теряем ежегодно 25 миллиардов только от табака. Еще 10 миллиардов – это алкоголь, еще игровой бизнес. И так около 100 миллиардов гривен. Время идет, и нам нужно меняться. Если мы хотим, чтобы у нас происходили какие-то положительные процессы и изменения, то мы должны за этим следить», - объясняет Георгий Биркадзе.

По мнению эксперта, не может быть так, чтобы один человек держал 50% табачного бизнеса нашей страны, и до сих пор ничего не изменилось. Да, констатирует он, изменить государство по щелчку пальца не получится, понятно, что на это нужно время, нужно менять законодательство, но уже прошло 5 лет.

«Я очень люблю нашего президента, очень уважаю его как человека, я горжусь нашим президентом, но он должен понимать, что ситуация в стране очень тяжелая. Когда в 21 веке метро в городе закрывается, а не открывается, это очень плохо. У нас есть проблемы, с этими проблемами нужно работать», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что люди, выехавшие за границу с началом войны, поступили низко, потому что каждый должен быть полезным здесь и помогать хоть как-то.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал, какие решения и почему приняло наше военное командование.