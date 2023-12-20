Украинцы больше хотят видеть Президентом Украины профессионального политика чем военного – свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией Active Group при поддержке Future Research Foundation – " Отношение украинцев к политическому и военному руководству и мобилизации" и представленного в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" 19 декабря, сообщают Украинские новости.

Да, в моделировании образа будущего президента Украины, в контексте профессии/профессии: 47.1% Опрошенных считают, что будущий президент должен быть опытным политиком ; 27.7% - военным; 25.9% - экономистом; человеком, который знают в мире - 15.1%. Для 26.5% это оказалось затруднительным вопросом.

Но на уточняющий вопрос "Как вы относитесь к идее, чтобы страну возглавил военный?", абсолютно положительно определилось - . Для оказалось все равно будет ли будущий президент военным, или нет. Невосприятие на уровне 23.8%. 16.9% опрошенных и более негативно - 6.9% Вместе с этим совершенно негативно относятся к военному-президенту не исключают такой выбор. у целом 42,2%.Таким образом, 21.1%; более положительно - 21.1%

Такие результаты, по мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, свидетельствуют, что запрос на военного-президента не очевиден. "Я бы сказал наоборот. Украинцы достаточно осторожны в этом. И видят такую ​​вероятность не сколько в категориях "сильной руки" и "навести порядок штыком", сколько учитывая "долгую войну" и потребность концентрированного антикризисного оборонного менеджмента», - объяснил эксперт во время презентации исследования.



Также социологи исследовали отношение украинцев к критике власти и командованию ВСУ. Большинство украинцев слышали о критике политического и военного руководства Украины во время вторжения России. 63.2% знакомы с такой критикой. 44.7% Опрошенных считает, что критика политического руководства может быть оправдана, если есть основания; 33.5% Так считают по военному командованию. В то время, еще утверждают, что критика руководства государства всегда полезна, если она конструктивна; 14.7% говорит это о военных.

При этом 31,3% респондентов, живущих в мире сплошного одобрения власти и ничего не слышали о критике в ее адрес. 13,9% ¦опрошенных украинцев уверены, что критика политического руководства во время войны - "не допустима ни при каких условиях"; "военное командование нельзя критиковать вообще" считает 19,9%. Еще 20,1% говорит, что такая критика политической власти может быть исключительно в отдельных случаях, а в отношении военной - 14 ,7%.

По мнению Виталия Кулика, ¦ несмотря на попытки российских ИПСО посеять тотальное уныние в политическое и военное руководство страны, усилить противоречия между военными и политиками, поднять градус критики и "срачу", в целом у общества есть запас "взрослого" восприятие ситуации. Украинцы преимущественно не склонны молчать, когда есть основания критиковать, но и критику они начинают отличать от критиканства. Сетевые "срачи" становятся все менее продолжительными и не оставляют после себя мощного токсичного "сухого остатка". Люди начинают фильтровать информацию, отключают инфодемию "голосов апокалипсиса". "Это еще не здоровая среда, но мы на пути к этому", - подчеркнул эксперт.

В этой связи вероятная отставка Залужного в контексте дискуссий по поводу его вероятного конфликта с Зеленским в глазах украинцев выглядит неуместной. 60,5% ¦тех, кто негативно относятся к возможной отставке главкома ВСУ в то время, как в той или иной степени поддерживают ее – 11,1%.

Противники отставки Залужного мотивируют свою позицию, в частности высокой компетентностью главкома (42.7%), своей оценкой ситуации в ВСУ (< a i=3>35.4%), тем что отставка может ослабить моральный дух военных (30.7%), доверием к Залужного среди граждан (27.6%), общей оценкой моральных качеств Залужного (26.1%), поддержкой Залужного международными партнерами (21.6%).

Вместо этого мотивацию сторонников отставки главкома ВСУ респонденты видят в наличии политических мотивов отставки (24.1%), общей ситуации в ВСУ ( 21.3%), успеваемостью борьбы с коррупцией в ВСУ (12.8%), общей оценкой компетентности Залужного (11.2%). 35.9% не смогли ответить на этот вопрос.

Исследование проведено с помощью онлайн панели SunFlower Sociology. Период сбора данных: 13-15 декабря 2023 года. Генеральная совокупность: граждане Украины от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и региону Украины. Количество респондентов: 2000. Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности (при доверительной вероятности 95%): процента ответов 50% – +/-2,2%; процента ответов в 25% и 75% - +/-%; процента ответов в 10% и 90% - +/- 1,4%.

С полной версией исследования можно ознакомиться на странице Active Group.