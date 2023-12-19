Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что люди, выехавшие за границу с началом войны, поступили низко, потому что каждый должен быть полезным здесь и помогать хоть как-то.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По мнению эксперта, сегодня нужно быть полезным здесь, нужно иметь что-то в сердце и любить свое государство, помогать ему в такие сложные времена хоть чем-нибудь. Если же этого нет, констатирует он, то ты здесь и водителем работать не можешь, и копать не можешь, и таких людей много, которые сегодня выехали за границу.

«Кто-то может обижаться, но я считаю, что обязательно эти люди должны быть в базе, они должны вернуться, но считаю, что на государственных должностях они не могут дальше в нашей стране работать. Если ты уехал и не вернулся, тебе было плевать на свою страну во времена, когда ты нужен был здесь… Не обязательно было брать оружие и идти воевать. Я считаю, что ты не можешь быть на государственной должности», - объясняет Георгий Биркадзе.

По его словам, здесь нужно просто посмотреть и сравнить: есть люди, которые отсиживаются за границей, а есть люди, которые сегодня воюют, пусть не на передке, но в окопах. По мнению эксперта, первые вторым в глаза смотреть не смогут, поэтому его предложение справедливо.

«Поэтому я считаю, что сравнить людей, покинувших нашу страну, с воюющими сегодня ребятами, пусть даже не на передке, - это кощунство», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, что будет с бюджетом на оборону на 2024 год.

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