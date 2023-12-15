Доктор медицинских наук Ольга Голубовская объяснила, какие препараты надо принимать от ковида и как пройти эту болезнь с наименьшими последствиями для организма.

Об этом она рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает гостья программы, надо применять противовирусные препараты прямого действия, но надо понимать, что есть препараты строго специфического действия, например, на вирус гриппа. Вот их, подчеркивает она, надо принимать в первые 48 часов и сразу, если у вас подозрение на грипп, потому что на третий день от болезни уже могут быть необратимые изменения в легких.

«Паксловид» - это известный препарат, и это торговое название, потому что нет аналогов. Даже это торговое название включено в официальные рекомендации США. Это строго специфично для ковида, поэтому самое эффективное», - рассказывает Ольга Голубовская.

Все остальные препараты, отмечает она, тоже эффективные, но они действуют на многие возбудители, поэтому не такие эффективные для гриппа и для ковида. Их же, объясняте экспертка, рекомендуют принимать, если вы не знаете, что у вас, а все экспресс-тесты отрицательные.

«Я вообще за этиотропную терапию, это единственное, что работает в медицине. Идеально инфекционную болезнь предотвратить – это вакцинация, а если человек уже заболел, он должен легко пройти без последствий это заболевание. И достигается это только ранним этиотропным лечением», - объясняет Ольга Голубовская.

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