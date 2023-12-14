Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал ситуацию с уменьшением помощи Украине со стороны Запада и объяснил, почему так происходит.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Действительно у нас было снижение помощи как гуманитарной, так и экономической. Хочу подчеркнуть, что также был спад и по обороне, в июле было наибольшее снабжение оружия. Почему? Потому что очень много коррупционеров и в Европе, и в Америке. россия решила залить всех деньгами», - отмечает Георгий Биркадзе.

Попутно эксперт напоминает, что за 18 месяцев войны россияне заработали с газа и нефти, даже без алмазов и древесины, 550 миллиардов долларов. Поэтому, констатирует он, дать 1 миллиард Фицо в Словакии, Орбану в Венгрии или Вилдерсу в Нидерландах – это ни о чем. К тому же, добавляет эксперт, сейчас ситуация начинает раскручиваться в Шотландии, а республиканцев они и так много подкупают.

«То есть они решили, что это рабочая схема, когда они подкупают политиков, вливают туда деньги, а потом это российскоориентированные страны, и все, ты ничего не можешь сделать», - объясняет Георгий Биркадзе.

Тем не менее, убежден эксперт, от США мы получим помощь, в худшем случае это будет 50 миллиардов. А все потому, утверждает он, что Украина сейчас очень важна для Байдена перед выборами, ведь Трамп хочет победить, а действующему президенту очень важна наша победа.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, на сколько времени действительно хватит помощи США.

Также Politeka писала о том, что опросы КМИС и ТГ-каналов показали, кто конкурирует за должность мэра Киева.





