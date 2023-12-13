Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, есть ли действительно у США деньги еще для помощи Украине и какая сегодня сложилась у нас экономическая ситуация.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Чтобы никто не думал, что все, там (ред. – в США) больше денег нет. Там есть фонд, в этом фонде 5 миллиардов долларов, и из этого фонда можно отправить деньги либо Украине, либо Израилю, либо Тайваню. Поэтому продержаться еще месяц-другой, думаю, это реально», – отмечает Георгий Биркадзе.

Тем не менее, констатирует он, нужно обязательно отрабатывать, чтобы наши союзники предоставляли нам деньги. Кстати, эксперт отмечает, деньги, которые мы получим от США, возвращать не нужно будет, но другие средства, которые мы будем получать от союзников, вернуть потом все же придется.

«Но я считаю, что, если мы будем брать также там 5, 10 миллиардов долларов во время войны, это нормальная адекватная ситуация, если они нам предоставят их на 40-50 лет или вообще чтобы нам они их подарили», - рассуждает Георгий Биркадзе.

Попутно эксперт отмечает, что у нас сегодня инфляция 5,4%, а в следующем году прогнозируют 4,4%, в то же время в россии она на уровне до 20%, так что ситуация у нас не такая уж плохая. К тому же, добавляет он, никогда в истории мира не было такого, чтобы страна в такой войне, как мы, не поднимала налоги, поэтому некоторые трудности также нужно понимать.

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