КП ВУВКХ г. Конотоп по решению суда выплатит ущерб за загрязнение поверхностных вод.

07.11.2023 вступило в законную силу решение Хозяйственного суда Сумской области, согласно которому Коммунальное предприятие производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства г. Конотоп обязано уплатить ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды.

Государственной экологической инспекцией в Сумской области в ноябре 2021 года была проведена внеплановая проверка КП ВУВКХ г. Конотоп во исполнение Поручения Премьер-министра Украины, в ходе которой установлено, что предприятие осуществляло сброс неочищенных стоков в г. Езуч, что привело к ее загрязнение.

По данному факту экоинспекторы рассчитали ущерб в размере 1 883 094 грн. и предъявлена ​​претензия для их добровольного возмещения. Материалы проверки также были направлены в правоохранительные органы как содержащие признаки преступления. По статье 242 Уголовного кодекса Украины возбуждено уголовное производство по факту загрязнения поверхностных вод.

В связи с отказом нарушителя добровольно возместить ущерб, Инспекция подала исковое заявление в суд. Факт нарушения и вина субъекта хозяйствования в суде был доказан, следовательно, ущерб будет взыскан в полном объеме с КП ВУВКХ г. Конотоп принудительно.