Инсайдеры считают, что Офис Зеленского определился с кандидатурой нового командующего Украинской армией и консультируется с Вашингтоном по этому решению.

Об этом говорится в колонке Джейсона Смарта, основателя American Political Services для Обозревателя, пишет From.ua.

По мнению Вашингтона, результаты контрнаступления не оправдали ожиданий, а главное не отвечали планам, по которым западные партнеры сотрудничали с украинскими партнерами. Американцы настаивали на более нетрадиционных и новых решениях, которые могли бы мощнее стимулировать движение на фронте. Несмотря на неоднократные намеки США, генерал Залужный не смог предложить принципиально новые идеи и шаги, что в конце концов завело ситуацию на поле боя в стратегический тупик», - отмечает Джейсон Смарт.

По его информации, напряжение добавляла позиция Залужного во время последнего визита Ллойда Остина в Украину, когда командующий предъявил союзникам явно завышенные требования, в частности, о необходимости 17 миллионов снарядов. «Преговорители считают, что Залужный мог сознательно озвучить такие нереалистичные требования, понимая, что у его партнеров нет возможности их удовлетворить, чтобы спровоцировать собственную вынужденную отставку», - считает американский политолог.

«Недавняя медиаактивность Залужного косвенно указывает на то, что решение принято. Публикация искреннего фото с женой с его довольно сдержанным поздравлением с Днем ВСУ, с использованием фраз типа «Мне не будет стыдно» больше похоже на прощание и подготовку общественного мнения к отставке Залужного», - говорится в сообщении.

По информации Джейсона Смарта, Валерий Залужный предложил себе замену в лице генерала и бывшего народного депутата партии Порошенко Михаила Забродского. Несмотря на напряженные отношения между командой Зеленского и Порошенко, Вашингтон направил Забродскому приглашение посетить США.