Политологиня Александра Решмедилова сообщила, что у нас будут не только объединенные советские пусковые системы ПВО и современные снаряды от США, но и модернизированные истребители.

Об этом он рассказал в программе «Пульс недели» с Алексеем Буряченко.

«Был огромный оборонный форум Рональда Рейгана в Калифорнии, Ллойд Остин на этой площадке обратился к республиканцам в большей степени поддерживать Украину, отметил, что россия – угроза для союзников по НАТО, что она может не остановиться на Украине, а идти дальше по Европе, это уже забота миропорядка, что это нападение на демократические и человеческие ценности», – рассказывает Александра Решмедилова.

Сейчас, констатирует она, американцы прекрасно понимают, что нужно наращивать ВПК и производство оружия, они производят модернизацию. В частности, отмечает политологиня, это самая масштабная модернизация артиллерийских снарядов за последние несколько лет.

«И это не просто модернизация, дополню тебя. Это уникальная история, когда мы совместно пытаемся объединить советские пусковые системы ПВО и современные снаряды от США, что фактически увеличивает количество возможных систем ПВО благодаря этой комбинаторике. Учитывая, что таких советских систем в мире много, на такие гибридные системы может быть спрос», - отмечает Алексей Буряченко.

По словам гостьи программы, из того, что имели, нашли очень крутой выход. И вообще, убеждена она, эта война покажет таких интересных находок очень много. Кстати, добавляет политологиня, и с истребителями будет такая ситуация, то есть определенная адаптация того, что есть, под необходимые требования.

Как сообщала Politeka, Загородний объяснил, что риски уменьшения помощи Украине были всегда, поэтому нам надо заняться производством собственного оружия.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе предупредил, что в скором времени россия возобновит свои массированные обстрелы.