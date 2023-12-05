Двое внештатных советников из Офиса президента — Элина Ельянова и Александр Кочурин — связаны с рядом крупных тендеров на восстановление разрушенного российскими оккупантами жилья. Победу в тендерах одерживали сомнительные компании, говорится в расследовании Bihus.Info, которое опубликовали в понедельник, 4 декабря.

По данным журналистов, Ельянова стала внештатной советницей главы ОП в мае 2023 года. Она занимается проведением протокольных мероприятий.

Ельянова является совладелицей компании Эвентус Менеджмент, директор которой является Анна Дирина из Днепра. Брат Анны - Владислав - весной 2023-го стал совладельцем строительной компании, которая почти сразу после этого неожиданно получила государственный заказ на восстановление дома в Ирпене на 600 млн грн, отмечают журналисты.

Ельянова отрицала свою причастность к тендеру, но подтвердила, что знает Анну Дирину, однако «не помнит» ее брата.

Еще один советник Андрея Ермака— Кочурин, бывший заместитель городского головы Мариуполя, с лета 2022 года, по данным Bihus.Info, начал системно получать госзаказ на восстановление поврежденных домов в Киевской области на десятки миллионов. a>Осенью 2022 года Кочурин вышел из компании, а в сентябре 2023- го его имя появилось в списке внештатных советников одного из заместителей председателя ОП. Однако в ноябре Кочурин был удален из перечня советников, пишет Bihus.Info. Он не прокомментировал результат расследования журналистов.



Согласно расследованию, связанная с Кочурином компания из Мариуполя Архстройтехнадзор в тендерной документации представляла перечень вымышленных работников.



