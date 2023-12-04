Экс-глава Луганской ВГА Сергей Гайдай сообщил, что на оккупированной части Луганской области были мирные митинги людей, желающих обратно в Украину, но по ним начали стрелять.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Никто не знает, оккупанты намеренно не проводили перепись населения с 2014 года для того, чтобы рисовать какие-либо цифры на выборах или псевдореферендумах. Раньше область в общей сложности имела 2 миллиона 258 тысяч человек, это суммарная цифра, но, конечно, выехало очень огромное количество», - объясняет Сергей Гайдай.

Что касается общественных настроений на части Луганской области, которую оккупировали после 24 февраля 2022 года, рассказывает гость программы, то есть тот факт, что в 4 общинах – Белокуракинской, Сватовской, Старобельской, Новопсковской – люди выходили на мирные митинги с флажками Украины.

«И никто их не заставлял это делать, они просто самостоятельно выходили. Они выходили не раз и не два, и выходили дальше, но по ним начали стрелять и были ранены», - отмечает Сергей Гайдай.

По его словам, в Луганской области действительно были и есть проукраинские города, потому что с 2019 года люди увидели существенные изменения в области, шли ремонты, разные стройки, восстанавливали дороги, о существовании которых вообще забыли, и люди увидели, что все может быть иначе.

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