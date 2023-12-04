Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал информацию о том, что у европейских стран-членов НАТО есть всего 6-10 лет, чтобы подготовиться к войне с россией на территории Альянса.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Об этом говориться в аналитической записке «Предотвратить следующую войну», которую выпустило Немецкое общество внешней политики. 6-10 лет, чтобы подготовиться к войне с россией на территории НАТО есть у европейских стран. Но, к сожалению, из них 3 года будет потрачено на выбор, что рисовать – птиц или рыб – на новых купюрах евро», - отмечает Михаил Шейтельман.

Тем не менее, рассуждает эксперт, может, не надо 6-10 лет готовиться к войне с россией на территории Альянса, может, просто сейчас прямо на территории россии это все провести, очистить? По случаю он приводит пример Израиля, просто зачищает Сектор Газы от «Хамаса».

«Может, зачистить уже россию от партии «Единая россия», от путинистов, и все на этом? И не надо будет воевать на территории Европы, она не будет разрушена, это было бы логично. Или что, лучше сидеть тихонечко в европейских домиках и ждать, когда придут русские убийцы и насильники?», - спрашивает Михаил Шейтельман.

Об этом, кстати, отмечает он, и на самом деле статья The Economist, где на обложке нарисован путин с шестеренками в голове и написано: «Is putin winning?». Тем не менее, рассказывает эксперт, эта статья не о том, что путин побеждает, а о том, что Запад мог бы сдетать гораздо больше, мог бы развернуть промышленные и финансовые ресурсы, которые значительно превзошли бы российски, но ему мешает фатализм, самодовольство и шокирующее отсутствие стратегического видения.

Как сообщала Politeka, Дубов прокомментировал ситуацию с недобросовестными и желающими взяток чиновниками, судьями, прокурорами и сотрудниками других органов.

Также Politeka писала о том, что Кушнир рассказала, о чем россия и Франция договорились.