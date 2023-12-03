Петиция к главе государства, призывающая к мобилизации чиновников, собрала достаточное количество подписей.

Петиция набрала 25416 голосов из 25 тысяч необходимых. Ее должны рассмотреть до 6 декабря.

В обращении к главе украинского государства требуют определить как безотлагательные законопроекты, которые будут способствовать справедливой мобилизации граждан, в частности, народных депутатов и государственных служащих Украины.

"В связи со специфическим графиком заседаний Верховной Рады Украины во время военного положения, невозможно определить, когда эти законопроекты будут рассмотрены. Однако мы призываем немедленно рассмотреть эти законодательные инициативы, чтобы ускорить победу и уменьшить социальное напряжение. - говорится в петиции.

Инициатором этой петиции, которая обращается к лидеру страны с просьбой о "справедливой мобилизации граждан", в частности народных депутатов и других высокопоставленных чиновников, выступил Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО.



Он обнародовал свое обращение 3 сентября, указывая на потребность "тревожных действий" для изменения нескольких украинских законов, касающихся мобилизации народных депутатов. В тексте петиции Дубинский заявляет о важности защиты Родины как обязанности каждого украинца, однако указывает на существование дисбаланса в условиях мобилизации.

Дубинский считает, что мобилизация народных избранников поможет снизить нехватку кадров в военном секторе.

За несколько дней до истечения срока сбора петиция набрала более 25 тысяч голосов. Теперь следующий этап – это рассмотрение петиции президентом Украины.