Главой Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорем Черкасским и Руководителем Подразделения финансовой разведки Полиции Королевства Швеция Леной Палмклинт заключен Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения.

Это событие состоялось в рамках рабочего визита представителей Госфинмониторинга в Подразделение финансовой разведки Королевства Швеция (г. Стокгольм), 27-28 ноября.

Ключевой целью Меморандума является правовое урегулирование взаимного обмена финансовой разведывательной информацией, которая располагает подразделениями финансовой разведки Украины и Королевства Швеция.

Меморандумом закреплены обязательства и права сторон по вопросам конфиденциальности, защиты информации, путей ее использования и распространения на основе принципа взаимности.

Госфинмониторингом заключен 81 международный договор межведомственного характера по сотрудничеству с подразделениями финансовой разведки иностранных государств.