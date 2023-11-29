Политолог Олег Соскин объяснил, что отравление жены Буданова и работников ГУР – это новая волна эскалации, дальше это будет только обострятся, а следующим будет удар по семьям окружения путина.

Об этом он рассказал на канале «Politeka».

«Это новый уровень ожесточенности, потому что война перешла уже на уничтожение разных фигур, которые участвуют, организовывают, приказывают уничтожать других людей. Это уже очень жестокая война, и сантиментов она не знает», - объясняет Олег Соскин.

Поэтому, утверждает политолог, естественно, те фигуры, которые возглавляют разные боевые структуры и в российской армии, и в украинской армии, должны понимать, что, к сожалению, такие покушения будут происходить. К тому же, добавляет он, дальше еще будет обострение.

«Идет, видимо, уже расследование со стороны Буданова и других наших структур. Поэтому в долгу, как говорится, не останутся. Надо ожидать сейчас какого-то удара по семьям путинского окружения, по тех, кто осуществляют геноцидно-террористические действия против Украины», - рассуждает Олег Соскин.

По словам гостя программы, это пошла новая эскалация уже на уровне индивидуальных систем уничтожения тех, кто возглавляет руководство стран и дает приказы на уничтожение врага на разных уровнях.

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