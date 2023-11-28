Об этом заявил Министр Руслан Стрелец во время выступления перед депутатами экологического комитета Европарламента.

Сегодня в Брюсселе говорили об экологической безопасности Украины и мира. В стенах одного из самых влиятельных законодательных органов поднимались вопросы возобновления уважения к международному праву, достижения справедливости и привлечения виновных к ответственности.

«В Украине мы уже зафиксировали более 2900 фактов вреда окружающей среде. Она оценивается в 56,7 млрд. евро. Начав эту войну, россия запустила непоправимые процессы»,– отметил Руслан Стрелец.







По его словам, последствия ощутят на себе люди во всем мире:

вооруженная агрессия России повлекла 150 млн дополнительных выбросов парниковых газов. Каждый день войны увеличивает этот показатель;

треть украинской земли заминирована. 174 тыс. кв. км – не просто цифра, это территория, потенциальное загрязнение которой наносит ущерб экосистемам;

с февраля 2022-го россия запустила по Украине более 10 тысяч ракет и ударных дронов. Они взорвались в Украине, но химические вещества разнесло на тысячи километров. От этого страдают и другие страны;

боевые действия сегодня совершаются на территории около 30 тыс. кв. км украинского леса. Лесные пожары наносят двойной удар по климатической системе – мы сталкиваемся с потерей потенциала поглощения лесами СО2;

загрязнены украинские водоемы. Из-за этого есть риск углубления продовольственного кризиса.