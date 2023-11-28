Накануне путин подписал закон о принятии бюджета на следующий год, в котором 10,775 триллиона рублей, а это треть бюджета планируют направить на нужды армии.



Такого не было с 1990 года. Таким образом, рф увеличит расходы на войну на 70% больше, чем в 2023-м.



Документ был подготовлен еще несколько недель назад Государственной думой, а потом одобрен Советом Федерации.

Если сравнивать затраты с предыдущими годами, то они на 70% больше, чем в 2023-м (6,8 трлн), в 2,3 раза больше, чем в 2022-м (4,7 трлн), и в 3 раза выше показателя 2021 года (3,5 трлн).

Общий размер бюджета рф на 2024 год составит 36,66 триллиона рублей. Из них на оборону пойдут 10,775 триллиона, то есть 29,5%. Чтобы найти эти деньги было принято решение "урезать" расходы на поддержку национальной экономики и финансирование образования и медицины.



Согласно архивам бывшего российского премьера Егора Гайдара в бюджете Советского Союза на 1990 год власти заложили 29,4% на "военные цели".



РФ все больше людей привлекает к работе в военных структурах и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Это оставляет гражданский сектор с нехваткой рабочей силы и дестабилизирует экономику страны в целом.





Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что нет смысла вводить санкции против отдельных российских заводов, они это обходят, нужно уничтожить источник производственных возможностей.

Также Politeka писала о том, что Решмедилова прокомментировала ситуацию с блокадой польских перевозчиков.