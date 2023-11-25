В условиях военного времени Государственной службой финансового мониторинга Украины принимаются усиленные меры практического и организационного характера борьбы с агрессором.

По состоянию на 24 ноября переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 145,7 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.



Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 11,7 млрд. гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 24 ноября: