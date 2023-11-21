Экс-депутатка Госдумы рф Мария Максакова сообщила, что путин на самом деле садист, у которого, к тому же, не очень клеится картинка с женщинами и имеется свой аналог Версаля.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди» в интервью Валерию Савчуку.

По словам гостьи программы, путина она бы назвала Кощеем Предсмертным, который чахнет над своим богатством, бассейнами, дворцами. Казалось бы, отмечает она, что еще ему нужно, но нет: «Мне скучно, бес. Что делать, Фауст? Таков вам положен предел». А дальше, продолжает экс-депутатка, отобрав себе чертей, устроив репрессии, кровь, путин просто сошел с ума.

«Он садист, и об этом даже есть в книге, по-моему, его первой жены Шкребневой, единственной официальной, Людмилы путин. Он садист», - подчеркивает Мария Максакова.

А то, что с женщинами у него очень показушная картина, отмечает гостья программы, в Мариинском театре ни для кого секретом не было, к тому же, когда есть его возлюбленный Ролдугин с миллиардами и офшорами.

«Дом музыки – это дворец великого князя, в который они вложили какое-то адское количество денег. Он же виолончелист, и вот он руководит фактически ему принадлежащим Домом музыки. То есть это Версаль, чтобы более-менее понимать, что там творится. Вот это действительно, я так понимаю, имели значение отношения для него. Другие, думаю, нет», - объясняет Мария Максакова.

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