Об этом с трибуны Верховной Рады сообщил руководитель межпарламентской группы сотрудничества с Эстонской Республикой Арсений Пушкаренко. По его информации, 14 миллионов евро из этой суммы предусмотрено на восстановление инфраструктуры, протезирование украинских Защитников и Защитниц, обучение представителей органов местного самоуправления в рамках европейской интеграции.

Также политик сообщил, что этой осенью в Житомирской области был открыт новый мост в Малине из-за реки Ирша, который был разрушен российской ракетой в марте 2022 года. Его отстроили за софинансирование правительства Эстонии. В Житомирской области это уже второй объект инфраструктуры, восстановленный при финансовой поддержке Эстонской Республики. А первым объектом восстановления за иностранные средства не только в регионе, но и по всей Украине стал новый детский сад в приграничном Овруче, открытый летом этого года. В настоящее время он успешно функционирует, и его посещают 80 детей. Вскоре планируется открытие второй очереди, что позволит увеличить общее количество воспитанников до 160. Этот сад стал указателем для восстановления других объектов по принципам современных технологий, безопасности, энергоэффективности и экологичности.

«Сегодня во многих регионах Украины появляются страны-партнеры, помогающие в их восстановлении. В частности, Дания помогает в Николаеве, Латвия – на Черниговщине, Чехия – на Днепропетровщине. В целом, сотрудничество Эстонии и Житомирщины стало успешным примером реализации Формулы Президента Владимира Зеленского, предложенной весной прошлого года: одно иностранное государство патронирует восстановление конкретного города или региона Украины», — отметил народный депутат.

Также он напомнил, что кроме помощи в восстановлении инфраструктуры Эстония уже предоставила только Житомирщине более 70 единиц разнообразной техники — и сотрудничество в этом направлении продолжается. На днях ожидается продолжение поступления автобусов, которые остаются крайне критическими для нужд общин региона в вопросе транспортировки детей и учителей в образовательные учреждения.





Парламентарий выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества Житомирщины и Эстонии. Так как после открытия моста в Малине состоялось совещание с участием Первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины Александра Корниенко, начальника Житомирской ОВВ Виталия Бунечко и эстонской делегации во главе с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкном. Именно на этом совещании было обсуждено дальнейшее сотрудничество и перечень объектов, о помощи в восстановлении которых в следующем году Житомирщина обратилась в Правительство Эстонии.

«Эстония остается надежным партнером Украины, в частности, Житомирской области в ее восстановлении. Продолжается работа с нашими партнерами по подготовке стратегии «Житомирщина – 2035» для быстрого и эффективного восстановления инфраструктуры и экономики региона. Мы также ищем новые государства, которые бы помогли в восстановлении Житомирской области, всей Украины», — подчеркнул Арсений Пушкаренко.