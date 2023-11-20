Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».
«У нас есть всего лишь 2 модели, как этот вопрос решить, если мы хотим угомонить или отобрать адженду у радикальных сил со всех сторон», - утверждает Мохаммад Фараджаллах.
По его словам, сначала нужно реальное желание решить этот вопрос от сильной стороны. Как вариант, рассуждает гость программы, можно вернуться к резолюции ООН и все-таки создать два государства, чтобы Израиль признал Сектор Газы и территорию на западном берегу, а Палестина со своей стороны признала Израиль и законодательно пресекало любые нападения на евреев. В таком случае, констатирует он, действительно вопрос будет решен идеально.
«Либо есть модуль Южно-Африканской республики, там долго шло все тоже, 100 лет, кстати, по поводу черных африканцев и белых, и в конце концов их нельзя было разделить, создали государство из представителей двух групп. Но это для Палестины маловероятно, потому что уровень ненависти между двумя народами велик, плюс нет вообще доверия», - рассуждает Мохаммад Фараджаллах.
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