Эксперт по украино-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллах объяснил, что конфликт между Израилем и Палестиной можно решить, либо действительно создав 2 государства, либо объединив народы в одно.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«У нас есть всего лишь 2 модели, как этот вопрос решить, если мы хотим угомонить или отобрать адженду у радикальных сил со всех сторон», - утверждает Мохаммад Фараджаллах.

По его словам, сначала нужно реальное желание решить этот вопрос от сильной стороны. Как вариант, рассуждает гость программы, можно вернуться к резолюции ООН и все-таки создать два государства, чтобы Израиль признал Сектор Газы и территорию на западном берегу, а Палестина со своей стороны признала Израиль и законодательно пресекало любые нападения на евреев. В таком случае, констатирует он, действительно вопрос будет решен идеально.

«Либо есть модуль Южно-Африканской республики, там долго шло все тоже, 100 лет, кстати, по поводу черных африканцев и белых, и в конце концов их нельзя было разделить, создали государство из представителей двух групп. Но это для Палестины маловероятно, потому что уровень ненависти между двумя народами велик, плюс нет вообще доверия», - рассуждает Мохаммад Фараджаллах.

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