Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что в ближайшее время будут приняты абсолютно новые правила игры в мире.

Об этом он рассказал на своем канале.

«США и Китай поделят мир между собой и, конечно же, между блоками. Потому что сегодня мир движется к блокам, к коалициям. США, партнеры в G7 и военный блок НАТО – это с одной стороны. И есть Китай, россия, Иран, Индия, БРИКС, страны Глобального Юга, Латинской Америки – с другой стороны. Вот эти два блока», - заявил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, сейчас еще не создали военную организацию в противовес НАТО, и не хотелось бы, чтобы его создавали. Как отметил Дмитрий Спивак, создание еще одного военного блока может нести угрозу для всего мира.

«Это приблизит точно Третью мировую войну, а этого не хотелось бы. Я абсолютно убежден, что в период между серединой 2025 и серединой 2026 года в мире будет устроено абсолютно всё иначе, будут приняты абсолютно новые правила игры на ближайшие 50 лет», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, политолог рассказал, что повлияет на решение американцев на выборах между Трампом и Байденом.

Также Politeka сообщала, что эксперт рассказал, что сегодня происходит в мире: «Изменение миропорядка – это не только война».