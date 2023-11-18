Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что планы оккупантов на Авдеевку провалились, ведь им не удалось оттащить туда ВСУ, наоборот, россияне сами перебрасывают войска.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Если мы говорим о политике, враг же планировал интенсифицировать наступательные действия на Востоке, это было прогнозируемо. И очевидно для них, что Авдеевку избрали с этой точки зрения, потому что вот такое положение, как мы сейчас видим, какое с южного и с северного флангов, оно фактически сохранялось с начала года. Вот в марте были интенсивные боевые действия здесь в районе Водяного, Красногоровка. Это постоянная зона активных боевых действий, она постоянно сохранялась», - рассказывает Александр Мусиенко.

Следовательно, объясняет эксперт, для врага сложились предпосылки, как они подумали, наступать именно здесь, и, с их точки зрения, это должно быть окружение, соответственно, политически это должно было ударить по нам, а для них дать импульс. Плюс, добавляет он, политический момент состоит в Донецке, чтобы сделать буферную зону, ведь Украина якобы постоянно обстреливает город.

«Третий момент – нужно было продемонстрировать, что украинское наступление уже все, окончательно сорванное, что все переходит в то, что наступает россия, переломить, они тоже понимают и информационно так подавали. Но этого не произошло, кстати», – подчеркивает Александр Мусиенко.

В частности, отмечает он, ведь не было огромного движения ВСУ с Юга на Восток, как это планировал враг, наоборот, это россияне перебросили свои войска. По словам эксперта, последние несколько суток оккупанты не проводили наступательные действия на Лиманском направлении.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что поможет ВСУ продолжить маневровую войну.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал информацию в The Economist, что российско-украинская война может занять еще 5 лет.